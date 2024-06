Gazzetta: "Chukwueze fa pareggiare il Milan. Ma è il suo torneo benefico in Nigeria"

vedi letture

"Chukwueze fa pareggiare il Milan. Ma è il suo torneo benefico in Nigeria": titola così questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che in questi giorni gira un video dell'attaccante nigeriano con la maglia rossonera su un campo da calcio in terra battuta. L'ex Villarreal sta giocando un torneo benefico che lui stesso organizza da tre anni a Umuahia, la sua città natale, che si chiama "All Stars Championship".

Si gioca con completi veri delle varie squadra come Milan, PSG, Juventus e Villarreal che Chuku si fa dare dai club o paga lui in prima persona. L'attaccante rossonero gioca con la maglia numero 11 e nell'ultima partita ha segnato il gol del 2-2 contro l'Ucha FC.