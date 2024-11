Gazzetta: "Dal filotto post-lockdown alla rimonta scudetto: il Milan sa come risorgere"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Dal filotto post-lockdown alla rimonta scudetto: il Milan sa come risorgere". I rossoneri devono risalire la classifica in campionato e negli ultimi anni si sono già ritrovati in situazioni complicate, ma ad un certo punto sono riusciti a cambiare passo e a raggiungere gli obiettivi.

Ad esempio, è ancora nella testa di tutti i tifosi milanisti quello che è successo dopo il lockdown per il Covid: in difficoltà fino allo stop del campionato, la squadra milanista allenata in quel periodo da Stefano Pioli cambiò marcia alla ripresa delle partite e chiuse quella Serie A al secondo posto, tornando così finalmente in Champions League. Indimenticabile, poi, anche la rimonta nella stagione successiva, culminata con la conquista del 19° scudetto della storia del Milan.