Gazzetta - Diaz si è preso il Milan in pochi mesi

Mettiamo da parte per un attimo la qualità e soffermiamoci sul carattere: per giocare nel Milan, oltre alla tecnica, serva una buona dose di personalità. Ebbene, Brahim Diaz ha sia l’una che l’altra dote. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il folletto spagnolo ha vinto lo scetticismo iniziale e si è dimostrato più che adatto al ruolo di trequartista con tanto di 10 sulle spalle, numero - pesantissimo! - che non pare condizionarlo affatto.

GOL E ASSIST - Diaz si è preso il Milan in pochi mesi, giocando il suo calcio, sfruttando le sue caratteristiche, che sono quelle di un trequartista classico e insieme moderno, con una spiccata tendenza al gol. Brahim, infatti, sa farsi trovare pronto come un centravanti ed è bravo a inserirsi oltre che a lanciare i compagni. È vero, la stazza è quella che è, ma questo non gli ha creato particolari problemi finora, anche perché riesce a bilanciare il tutto con la sua velocità.

IN NAZIONALE - La presenza in campo di Diaz si sente. Basta chiedere al Milan, che a La Spezia ha provato sulla sua pelle la spiacevole sensazione di giocare senza il suo dieci. Brahim sta facendo la differenza e le sue performance non sono certo sfuggite al c.t. della Spagna, Luis Enrique, che lo sta tenendo d’occhio. Maldini e Massara hanno messo a segno un grande colpo: finalmente Pioli ha un vero dieci.