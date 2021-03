Gazzetta - Donnarumma ha un sogno: giocare la Champions con il Milan

Prosegue la trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Al momento non ci sono novità: Raiola ha sul tavolo una proposta da 8 milioni di euro, ma non ha ancora dato una risposta. I giorni passano e il clima di incertezza si fa sempre più pesante. Ma in tutta questa storia, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è anche una "componente romantica". Gigio, infatti, sogna il debutto in Champions con il Milan: sarebbe il coronamento di una carriera rossonera iniziata nelle giovanili. Desiderio, ovviamente, condiviso anche dalla società.