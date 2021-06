Gazzetta - Donnarumma-PSG, siamo ai dettagli: firmerà un quinquennale da 10 milioni netti a stagione

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, siamo ai dettagli per lo sbarco al PSG di Gianluigi Donnarumma: è ormai una questione di ore, poi il giovane portiere, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno, firmerà un contratto quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Niente prestito ponte per l'ormai ex estremo difensore rossonero che a Parigi si giocherà il posto con Keylor Navas.