Gazzetta - Emozione Milan: Champions a San Siro dopo 7 anni

La Champions a San Siro dopo 7 anni: per il Milan non può che essere una grande emozione. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’ultimo gol casalingo dei rossoneri nella massima competizione europea per club dista quasi 8 anni (22 ottobre 2013). Lo segnò Robinho su magia di Kakà, poi il pareggio di Messi. Oggi il popolo milanista riassaporerà il gusto dolcissimo delle magiche notti di Champions.