Gazzetta - Fattore Italia: al Milan servono rinforzi azzurri per la lista

La Gazzetta dello Sport lo chiama "fattore Italia". La rosea si riferisce alla composizione della rosa del Milan per la prossima stagione. Nella strategia del club rossonero - si legge - c’è un chiodo fisso: rispettare i target delle liste per la Serie A e per la Champions League. Nei 25 calciatori che possono scendere in campo nelle due competizioni, infatti, 4 devono avere il passaporto italiano e altri 4 devono essere di formazione nostrana. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, durante la prossima campagna acquisti-cessioni, terranno in considerazione questo aspetto.