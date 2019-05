Il Milan è ancora in corsa per il quarto posto, ma il futuro di Gattuso appare già scritto. Come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Champions o meno, l’addio di Rino a fine stagione sarà inevitabile. Non a caso, da alcune settimane negli uffici di via Aldo Rossi si lavora al casting per la panchina rossonera.