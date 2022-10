Gazzetta - Gazidis fino al 5 dicembre, poi al suo posto Furlani

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea come l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis rimarrà in carica fino al prossimo 5 dicembre, con il suo contratto in scadenza nel mese di novembre. Dopo 4 anni in cui ha contribuito a riportare stabilità economica al Milan, il dirigente sudafricano saluterà con ogni probabilità via Aldo Rossi. Al suo posto il nome più accreditato pare essere quello di Giorgio Furlani, già membo del CdA rossonero.