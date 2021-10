Gazzetta - Giovani e vincenti, il progetto Elliott funziona

Giocatori come Kjaer, Giroud e Ibrahimovic sono fondamentali per il Milan, portano esperienza e mentalità. Ma l’ossatura della squadra - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - resta verde e soprattutto robusta. Tomori è il perno della difesa, Tonali è talmente prezioso da meritarsi un turno di riposo in vista della Champions, Leao è sempre più concreto e continuo. Insomma, il talento non manca. Il progetto Elliott funziona, scrive la rosea.