Gazzetta - Giroud, il signor gol: decide ancora Olivier

Se il Milan è primo inseguitore del Napoli, lo deve anche grazie a Olivier Giroud, ieri ancora decisivo ai fini del risultato: la sforbiciata nel secondo gol è una prodezza unica. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il francese è un attaccante in grado di cambiare le sorti delle grandi notti: dai derby in cui è andato a segno, passando dalla trasferta al Maradona nella passata stagione, fino alla doppietta contro il Salisburgo valida per gli ottavi di Champions dopo nove anni.