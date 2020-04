Gazzetta - Gol e carattere: Rebic non molla mai

La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Rebic, o meglio, sulle qualità - tecniche e caratteriali - del 26enne croato. Ante è uno che non molla mai, scrive la rosea: dopo una prima parte di stagione negativa, è riuscito a imporsi anche in rossonero. Ora è tra i primi marcatori nel 2020 ed era stato bravo a ricominciare anche a Francoforte, con l’Eintracht, dopo il Mondiale, quando di solito i giocatori protagonisti sono in letargo. L’attaccante ha dimostrato di sapersi amalgamare bene con Ibrahimovic: non avrà la classe dello svedese e neppure il talento del giovane Leao, ma è uno che non si tira mai indietro.