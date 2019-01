Gazzetta - Gol e leadership, ecco cosa si aspettava il Milan da Higuain

Arrivati a questo punto - scrive La Gazzetta dello Sport - non è soltanto Higuain a farsi delle domande. Se il Pipa ritiene di avere motivi per essere insoddisfatto, si può dire la stessa cosa per quanto riguarda il Milan, che ritiene la squadra assolutamente attrezzata per gli obiettivi dichiarati. Il club si attendeva un giocatore più calato nella parte. La dirigenza era convinta che avergli consegnato il ruolo di primattore avrebbe dato al Pipita tutto il carburante necessario e l’affetto per dimenticare in fretta le delusioni bianconere. In altre parole, il Milan si attendeva un leader che fino a questo momento si è visto solo nelle prime settimane. I rossoneri hanno investito tantissimo ma non si sentono ripagati dall’argentino.