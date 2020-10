Gazzetta: "Ibra ma non solo: Milan macchina da gol, punta Rivera-Chiarugi"

"Ibra ma non solo: Milan macchina da gol, punta Rivera-Chiarugi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che i rossoneri vanno in gol da 23 partite di fila e puntano al record della formazione milanista di Rivera e Chiarugi che tra il dicembre 1972 e il dicembre 1973 segnò per 29 gare consecutive. Pioli ha finalmente recuperato Ibrahimovic che è guarito dal Covid-19 e così l'attacco del Diavolo ha grande arma in più.