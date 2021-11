Gazzetta: "Ibrahimovic vuole tutto: Svezia, rinnovo e vittoria con il Porto"

Il Milan è alla ricerca della prima vittoria stagionale in Champions League per tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi e per farlo punta tutto su Zlatan Ibrahimovic. Il totem svedese ha già detto sì alla sua Nazionale ed al rinnovo di contratto con il Diavolo, ma oggi partirà dalla panchina per cercare di essere ancora più decisivo a gara in corso e risparmiarsi un po' per il derby di domenica. Tornano tra i titolari Giroud e Brahim Diaz, quest'ultimo dopo il Covid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.