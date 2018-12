Gazzetta - Il Milan riflette sul futuro di Higuain

Oltre al mal di schiena e al mal di gol, c’è un trittico che restituisce al Milan un Higuain smarrito e incapace di incidere nelle serate che contano. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i flop del Pipita contro Inter, Juventus e Olympiacos hanno deluso l’ambiente rossonero. Urge una svolta - scrive la rosea - perché riscatto sportivo ed economico del dell’attaccante non sono mai stati legati come in questo momento. In caso di mancato acquisto definitivo, a fronte di una spesa enorme per il prestito, il risparmio sui due anni successivi sarebbe comunque considerevole: ecco perché il Milan sta riflettendo sul da farsi.