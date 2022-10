Gazzetta - Il programma del Milan durante i Mondiali in Qatar

MilanNews.it

I Mondiali in Qatar renderanno questa stagione unica nel suo genere e anche le abitudini dei vari club cambieranno e sono già cambiate per preparare la stagione in corso. Il Milan, che avrà qualcuno dei suoi impegnato con le nazionali, lascerà agli altri un periodo di breve vacanza dopo l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina il 13 novembre. A seguire un mini-ritiro di una decina di giorni che il Milan osserverà a Dubai e nel quale potrà confrontarsi in amichevole con qualche squadra inglese: oltre al Liverpool è probabile un match contro l'Arsenal. Poi si tornerà a Milano per preparare la prima partita della seconda parte di stagione: il 4 gennaio alle 12.30, Salernitana-Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.