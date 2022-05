Gazzetta - Il valore dello scudetto: dai diritti tv alle sponsorizzazioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'edizione uscita oggi in edicola, la Gazzetta dello Sport dedica un intero approfondimento al valore dello Scudetto, non come prestigio ma in termini di entrate nelle casse. Gli introiti che una squadra mette da parte grazie alla conquista del titolo giranom tutti intorno ai diritti tv e alle sponsorizzazioni. Chi si cucirà il tricolore sul petto si porterà a casa 17,6 milioni di euro grazie ai diritti della Serie A e 8 milioni grazie a quelli della Champions, rispettivamente 3 e 2 milioni in più rispetto alla seconda classificata. Dalle sponsorizzazioni, la vincitrice del campionato può incassare, invece, dai 2 ai 5 milioni di euro. Infine vi è una somma che entra anche relativa alla partecipazione alla Supercoppa Italiana: nelle casse del club entrerebbero 3 milioni.