Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in vista della partita di domani sera contro il Verona, l'ultima del campionato e della stagione rossonera, è in dubbio Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, secondo l'indiscrezione della rosea, non sta benissimo e potrebbe lasciare il campo a qualcuno che ha giocato meno come Pobega o Vranckx.