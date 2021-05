Gazzetta - Juve su Donnarumma: non si hanno notizie di altre pretendenti

Oltre a Raiola e alle sue commissioni, un altro problema è l'indecisione dello stesso Donnarumma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gigio ha baciato la maglia del Milan e si è impegnato fino alla fine (e questo tutti glielo riconoscono), ma evidentemente non ha la forza di dire no a una proposta della Juve che ancora non è stata formalizzata. Ma non si hanno notizie di altre pretendenti: la pista bianconera, dunque, sembra al momento l'unica percorribile.