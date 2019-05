Gazzetta - La moviola di Fiorentina-Milan: Calhanoglu rischia su Mirallas

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli episodi di moviola di Milan-Fiorentina. Giusto, secondo il quotidiano milanese, il giallo a Biraghi nel primo tempo per un intervento duro su Suso. Ad inizio ripresa, precisamente al 48', Mirallas chiede un rigore per un intervento di Calhanoglu, il quale riesce a rinviare il pallone ma travolge anche il giocatore viola. La scelta di Mariani, e del VAR Manganiello, non è stata semplice: l'intervento non è stato sanzionato ma il turco ha rischiato molto. Molto leggera, sempre secondo la Gazzetta, la spinta di Laurini su Piatek in area che ha portato alle lamentele del polacco al 61'. Non punibile neanche l'intervento di Musacchio su Vitor Hugo, mentre il brasiliano rischia il rosso per aver mimato sul petto del direttore di gara la spinta ricevuta.