Gazzetta - La pagella di Pobega: "Ordinato e possente, non patisce l'emozione di San Siro"

La Gazzetta dello Sport di questa mattina promuove la prova di Pobega, centrocampista rossonero in prestito ai granata di Juric, in Milan-Torino: "Non patisce l’emozione di San Siro e nemmeno possibili remore mentali derivanti dai suoi trascorsi da baby milanista. Ordinato nella distribuzione e possente in fase di contrasto". Una buona prestazione che gli vale un 6,5 in pagella.