Gazzetta - Licari: "Milan, era meglio non andare al Tas"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista della rosea, Fabio Licari, ha parlato del Milan: "Alla fine - scrive - era meglio non ricorrere al Tas quest’estate. Se il Milan avesse previsto che la sua Europa League sarebbe finita nella fase a gruppi avrebbe accettato la prima sentenza Uefa che lo escludeva dalle coppe. Un anno di sofferenza presto dimenticato e via. Da giugno sarebbe stato un club libero di impostare un settlement o addirittura un voluntary (visto che c’è un nuovo proprietario) su basi probabilmente più favorevoli. Invece no. Dopo l’appello, tutto è andato per il peggio. Perché è vero che per il Tas quella sanzione dell’esclusione era sproporzionata, ma poi i giudici Uefa, riscrivendo la sentenza, hanno scelto la strada della condizionale. Con punizioni sia immediate sia future. Sono quelle future che spaventano: perché lasciano incertezza e perché le cifre attuali del Milan, e le prospettive di guadagni, non invogliano all’ottimismo. A questo punto, meglio appellarsi ancora al Tas. Nella peggiore delle ipotesi resterà tutto come prima".