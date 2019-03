Gazzetta - Locatelli "paga" Bakayoko

Manuel Locatelli ha lasciato il Milan la scorsa estate dopo 63 partite in rossonero. Dalla sua cessione al Sassuolo, il club ha incassato 2 milioni di euro di prestito oneroso. Altri 10 (più ulteriori 2 di bonus) arriveranno dal riscatto obbligatorio, per un totale di 14 milioni. Ventiquattro ore dopo la vendita di Manuel, il Milan ha annunciato l’arrivo di Bakayoko, per il quale, la prossima estate, serviranno 35 milioni. Ebbene, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, una buona quota della spesa potrebbe essere coperta dal saldo di Locatelli.