Gazzetta - L’Uefa salva l’Europa del Milan... per ora

Il Milan resta col fiato sospeso dopo la sentenza arrivata ieri da Nyon. La Uefa - osserva La Gazzetta dello Sport - ha deciso di non decidere. E non lo farà fino a quando il Tas non si sarà espresso. A meno che Tas e Uefa non brucino tutti i record di celerità, il club rossonero parteciperà regolarmente alla prossima Europa League. Ma quello delle tempistiche rimane un problema. A Losanna, infatti, al momento non sono state fissate udienze. Lo scenario potrebbe cambiare se arrivasse la richiesta per una procedura d’urgenza, cosa che il Milan starebbe valutando.