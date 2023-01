Gazzetta - Maignan ha ancora 40 o 50 giorni di recupero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola ha sottolineato quanto pesi l'assenza di Mike Maignan tra i pali della porta rossonera e nell'economia della fase difensiva dei Campioni di Italia. La rosea ha sottolineato come il recupero del portiere francese potrebbe essere una di quelle scintille in grado di risvegliare l'ambiente ma, secondo l'indiscrezione, per il ristabilimento di Mike ci vogliono almeno 40/50 giorni ancora.