Gazzetta - Milan, atteso anche Paul Singer per la sfida con il Sassuolo

Dei diciottomila rossoneri presenti al Mapei Stadium per Sassuolo-Milan, ci saranno anche Paul e Gordon Singer. Per il presidente di Elliott sarà la prima volta allo stadio a seguire i rossoneri, mentre Gordon era presente già a Milan-Atalanta. Sono diventate virali le esultanze della dirigenza rossonera al gol di Leao, in cui si vede anche Gordon Singer saltare in piedi ed abbracciare Ivan Gazidis.