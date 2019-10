Gazzetta - Milan, con Pioli Biglia resta leader

L’esperienza di Biglia sarà utile a questo Milan. In un ciclo che riparte servono riferimenti stabili e l’argentino - scrive La Gazzetta dello Sport - lo è ancora. Della lunga carriera alle spalle fanno parte anche le due stagioni alla Lazio con Pioli in panchina: era lui a dettare i tempi di gioco, il play che avviava l’azione. Oggi si ritrovano in rossonero: il mister emiliano in panchina, Biglia guida in campo e Bennacer - sottolinea la rosea - che avrà più tempo per imparare la strada.