Gazzetta - Milan, Diaz resterà un altro anno: Pioli crede nello spagnolo

La scorsa estate Brahim Diaz è tornato al Milan in prestito biennale con diritto di riscatto. Nelle scorse settimane, visto il rendimento sotto le aspettative nell'ultima stagione, si era sparsa la voce di un suo possibile rientro in anticipo in Spagna, ma invece il numero 10 rossonero resterà, come da contratto, un altro anno a Milanello. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che Stefano Pioli crede tantissimo in lui e per questo lo vuole anche nella rosa della prossima stagione.