Gazzetta - Milan, ecco quando Fonseca ha comunicato l'esclusione a Leao. Scelta condivisa con la società

L'esclusione di Rafael Leao, che contro l'Udinese è rimasto in panchina per tutta la partita, ha fatto parecchio rumore. Ma il portoghese quando ha saputo che non avrebbe giocato titolare? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non l'ha saputo nella riunione tecnica a poche ore dalla partita, ma nei giorni precedenti. Paulo Fonseca ha parlato alla squadra al completo e ha avuto anche una serie di colloqui individuali, tra cui uno anche con il suo numero 10 a cui ha comunicato che non sarebbe partito dall'inizio contro i friulani.

L'allenatore rossonero gli ha spiegato che avrebbe puntato su Okafor perché sapeva che contro l'Udinese serviva una partita di corsa e sacrificio sulle fasce e lo svizzero, sotto questo aspetto, dà certamente più garanzie di Leao. Anche la società era stata informata da Fonseca dalla sua scelta di non far giocare Rafa contro i friulani, una decisione che è stata condivisa dai dirigenti di via Aldo Rossi.