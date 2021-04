Nel corso del mercato estivo il Milan farà probabilmente un investimento in attacco. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di una prima punta da affiancare a Ibrahimovic (i nomi sono quelli di Vlahovic, Scamacca e Edouard). Come riporta La Gazzetta dello Sport, i soldi che arriverebbero dalla qualificazione in Champions servirebbero anche per rafforzare il reparto offensivo.