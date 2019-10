Anche Stefano Pioli ripartirà da Suso che al momento sembra essere l'unico vero intoccabile dell'attacco rossonero: se per gli altri due posti ci sono in ballo tra giocatori, cioè Rebic, Leao e Piatek, lo spagnolo è certo di avere una maglia da titolare come attaccante esterno di destra. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.