Gazzetta - Milan, la linea di Elliott: niente aste e acquisti a cifre congrue

Ieri Boban è decollato in direzione Londra per conoscere personalmente Gordon Singer. Durante il summit, i vertici rossoneri hanno affrontato i temi più caldi del momento, ovvero Uefa e mercato. Per quanto riguarda la campagna acquisti, le linee guida dettate da Elliott sono chiarissime: occorrono scelte fatte con la testa e non di pancia. Insomma, niente fumate bianche con giocatori che appaiono più cari di quello che reputa il club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la parola d’ordine è: acquisti fatti con razionalità e a cifre congrue.