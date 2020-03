Gazzetta - Milan, Maldini e Massara resteranno in carica fino al termine della stagione. Poi ci sarà anche il loro addio

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che, nonostante entrambi fossero assenti ieri a San Siro per Milan-Genoa, Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente dt e e ds del club milanista, resteranno in carica fino alla fine della stagione quando anche loro saluteranno la società di via Aldo Rossi come ha già fatto Zvonimir Boban.