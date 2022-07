Gazzetta - Milan, Nasti verso il prestito in Serie B: c'è il Cosenza

MilanNews.it

Marco Nasti, giovane attaccante del Milan classe 2003, giocherà in prestito in Serie B. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 18enne rossonero è un passo dalla firma col Cosenza. Assaggerà dunque in Calabria il calcio professionistico dopo aver trascinato la Primavera del Milan alla salvezza nello scorso campionato con 17 reti, risultando uno dei migliori giocatori del torneo. Già nel giro delle Under azzurre, Nasti ha appena disputato l'Europeo Under 19.