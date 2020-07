Gazzetta - Milan, per Ibra l’ultima grande partita della sua vita

Scenderà in campo dal primo minuto, Ibrahimovic, perché il Milan non può rinunciare a lui in una gara così importante e complicata. E perché lo stesso Zlatan non si sarebbe perso mai una supersfida come quella contro i bianconeri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Milan-Juve di stasera sarà l’ultima grande partita della sua vita. I rossoneri incontreranno Napoli e Atalanta, ma per fascino non c’è paragone.