Gazzetta - Milan, retroscena Spalletti: l'Inter gli offrì un milione di buonuscita, ma per lui era troppo poco

Nella giornata di ieri, Luciano Spalletti ha confermato di essere stato contattato dal Milan dopo l'esonero di Giampaolo, spiegando però che l'Inter decise di non liberarlo e di continuare a pagarlo per restare a casa. Gazzetta.it riporta questo retroscena sull'ex tecnico nerazzurro: il club di Zhang gli ha infatti offerto un milione di euro, vale a dire il pagamento dello stipendio fino a fine 2019, ma Spalletti ha rifiutato in quanto chiedeva l’intero ingaggio della stagione in corso, quindi fino al 30 giugno 2020. L'Inter disse di no a sua volta alla richiesta del suo ex allenatore e così alla fine il Milan decise di virare su Stefano Pioli.