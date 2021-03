Gazzetta - Milan, riecco Theo: il suo sprint in fascia è determinante  

Il Milan ritrova Hernandez, uno dei pilastri della squadra. Il francese partirà dal primo minuto contro il Napoli, dopo aver saltato le ultime due gare per svariati problemi. Theo potrà non avere il turbo della prima stagione rossonera - osserva la rosea - ma lo sprint in fascia resta determinante. Nel 2021 non ha ancora segnato e non sempre è riuscito a incidere. La notte è l’occasione giusta per rimettere la freccia e mantenersi in sorpasso.