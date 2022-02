Gazzetta - Milan, Romagnoli in bilico: non arrivano segnali sul rinnovo

Kessie ma non solo: anche Romagnoli è in bilico e potrebbe lasciare il Milan da svicolato al termine della stagione. I 6 milioni annui percepiti attualmente dal difensore superano il “tetto” imposto dal club. Per estendere il contratto in scadenza a giugno, dunque, il capitano dovrebbe accettare l’offerta al ribasso presentatagli dai dirigenti rossoneri nelle scorse settimane. Finora, però, non sono arrivati segnali. E intanto l’assalto a Botman è già partito...