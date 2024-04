Gazzetta - Milan, Thiaw poco adatto al gioco aggressivo a cui punta il Diavolo: è il primo sacrificabile in difesa. Piace in Premier

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina il futuro della difesa del Milan, in particolare il reparto dei centrali in vista della prossima stagione: Fikayo Tomori è ad oggi colui che è destinato a guidare a lungo la retroguardia milanista. Pierre Kalulu, al netto degli infortuni, ha le caratteristiche giuste per il gioco aggressivo e veloce che Furlani, Ibrahimovic e Moncada progettano per il Diavolo post-Pioli.

Il primo sacrificabile diventa quindi Malick Thiaw, che invece fa parecchio fatica con un gioco di questo tipo. Il centrale tedesco piace in Premier League e con una sua eventuale cessione il Milan potrebbe fare un'importante plusvalenza (per prenderlo dallo Schalke 04 lo aveva pagato 5 milioni di euro).