Gazzetta: "Piccolo grande Diavolo". Milan in vetta in Serie A dopo 8 anni e mezzo

"Piccolo grande Diavolo": titolo così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta l'ottimo inizio di stagione del Milan di Pioli. Tre vittorie su tre, zero gol subiti e primo posto in classifica: i rossoneri non erano in vetta in campionato da otto anni e mezzo (l'ultima volta 31 marzo 2012). La squadra milanista è sempre più giovane, ieri contro lo Spezia l'età media era di 22 anni e 287 giorni, la più bassa in Serie A da almeno 15 anni.