Gazzetta - Pioli recupera Ibrahimovic, "il faro di questa squadra"

Ibrahimovic è recuperato e con la Lazio andrà in panchina. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo, tant'è che Pioli l'ha definito così in conferenza stampa: "Zlatan è il faro di questa squadra. La sua forza di volontà è indomabile, quello che sta facendo per essere disponibile ed aiutare è eccezionale. Ha fatto bene in allenamento ieri e partirà con noi".