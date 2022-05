Gazzetta - Possibile derby di mercato per Bremer: prezzo fissato, ma anche mezza Europa lo osserva

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eletto miglior difensore della Serie A, Gleison Bremer è il sogno di molte squadre in Europa. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, in Italia potrebbe crearsi un derby di mercato sul brasiliano: Maldini e Massara vogliono fare il regalo scudetto a Pioli, mentre Marotta vuole rinforzare la difesa nerazzurra, che potrebbe perdere Bastoni. Il difensore del Torino, però, costa 50 milioni di euro e su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa.