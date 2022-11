Gazzetta - Prima la Fiorentina, poi relax e il ritiro invernale a Dubai: i rossoneri ritroveranno alcuni pezzi grossi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la gara con la Fiorentina di oggi alle 18, i rossoneri chiuderanno questa prima parte di stagione. I convocati al Mondiale (Kjaer, Theo, Ballo-Tourè, De Ketelaere, Dest, Giroud e Leao) partiranno subito, mentre il resto della squadra si godrà un periodo di relax in attesa del ritiro invernale a Dubai. Per l'occasione, mister Pioli ritroverà alcuni pezzi grossi che hanno saltato gran parte delle partite di questo inizio: da Maignan a Calabria, passando per Saelemaekers e Florenzi arrivando a Ibrahimovic, reduce dall'intervento al ginocchio post Scudetto, dove farà le prove generali per avere una seconda parte di stagione da protagonista. A riportarlo è la Gazzzetta dello Sport.