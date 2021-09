Gazzetta - Prima Venezia e poi Spezia: Milan all'esame di maturità contro le piccole

Il calendario del Milan in campionato prevede stasera il match contro il Venezia e sabato pomeriggio quello contro lo Spezia: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di una sorta di esame di maturità per la formazione rossonera che non deve perdere troppi punti con le squadre più piccole come l'anno scorso. Certi passi falsi non sono ammessi in questa stagione.