Gazzetta - Probabile formazione Milan: Calha e Piatek davanti, Jack mezzala

Calhanoglu e Suso nel tridente offensivo, Bonaventura in mezzo al campo nel ruolo di mezzala. Ecco la probabile formazione rossonera secondo La Gazzetta dello Sport. In difesa, davanti a Donnarumma, conferma per il quartetto formato da Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo, Bennacer in cabina di regia, con Krunic e - appunto - Jack a completare il reparto. In attacco, con Calha e Suso, spazio ancora a Piatek.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu