Gazzetta - Renato Sanches, il PSG non ha ancora chiuso: l’arrivo di Vitinha mette qualche dubbio

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il Milan non molla la presa per Renato Sanches, anche perchè il PSG non ha ancora chiuso per il centrocampista in uscita dal Lille. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ci sono dei dubbi che questa operazione vada in porto visto che i francesi hanno già preso un altro giocatore con caratteristiche simili, vale a dire Vitinha, mediano portoghese che è arrivato a Parigi dal Porto.