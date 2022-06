Gazzetta - Riscatti entro il 20 giugno. Il punto sul Milan

MilanNews.it

Secondo quanto riporta quest'oggi la Gazzetta dello Sport, la data limite entro cui riscattare un giocatore è - quest'anno - il 20 giugno. Il Milan si ritrova due situazioni che per certi versi sono simili. Da una parte c'è Alessandro Florenzi che sembrerebbe ormai a un passo dal riabbracciare il rossonero sulla base di un accordo da 2.7 milioni di euro, cifra scontata rispetto a quella pattuita la passata stagione con la Roma. Poi c'è Junior Messias: anche sul brasiliano filtra ottimismo nelle ultime ore e anche per lui si andrà alla ricerca di una riduzione del costo, specialmente dopo che il Crotone è precipitato in Serie C.