Gazzetta - Superlega, la clausola Scaroni: ok ma col benestare di Figc e Uefa

Rispetto agli altri dirigenti coinvolti nel progetto Super League, Scaroni ha avuto una posizione meno scomoda. Il Milan, infatti, proprio con il suo presidente, ha sempre sposato il progetto fondi in favore della Serie A, senza fare retromarce. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, per volontà proprio di Scaroni il club rossonero aveva inserito nell'adesione alla Superlega una clausola: ok, alla nuova competizione, purché non vada contro il benestare di Figc e Uefa.