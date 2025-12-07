Gazzetta: "Una coppia del Diavolo. Segnano metà dei gol: con Pulisic e Leao il Milan è al sicuro"
La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Una coppia del Diavolo. Segnano metà dei gol: con Pulisic e Leao il Milan è al sicuro". Domani sera contro il Torino, Max Allegri potrà schierare solo per la seconda volta in questo campionato la coppia d'attacco composta Christian Pulisic e Rafael Leao, cioè quella che nei piani estivi del tecnico livornese era quella titolare. Prima l'infortunio del portoghese e poi quelli dell'americano hanno però scombinato i piani dell'allenatore rossonero che finora ha potuto metterli in campo insieme in Serie A dal primo minuto solo nel derby contro l'Inter. Pulisic e Leao hanno segnato finora 10 gol complessivi in campionato, equamente divisi, praticamente la metà delle reti messe a segno dal Milan fino a questo momento in questa Serie A (19).
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan