Gazzetta: "Una coppia del Diavolo. Segnano metà dei gol: con Pulisic e Leao il Milan è al sicuro"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Una coppia del Diavolo. Segnano metà dei gol: con Pulisic e Leao il Milan è al sicuro". Domani sera contro il Torino, Max Allegri potrà schierare solo per la seconda volta in questo campionato la coppia d'attacco composta Christian Pulisic e Rafael Leao, cioè quella che nei piani estivi del tecnico livornese era quella titolare. Prima l'infortunio del portoghese e poi quelli dell'americano hanno però scombinato i piani dell'allenatore rossonero che finora ha potuto metterli in campo insieme in Serie A dal primo minuto solo nel derby contro l'Inter. Pulisic e Leao hanno segnato finora 10 gol complessivi in campionato, equamente divisi, praticamente la metà delle reti messe a segno dal Milan fino a questo momento in questa Serie A (19).

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso